Охлобыстин с помощью «Джокера» оценил приговор Ефремову

Москва, 8 сентября. Актер Иван Охлобыстин отреагировал на приговор виновнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову. Свое мнение он высказал на странице в Instagram, подобрав для этого странную картинку.

Охлобыстин опубликовал кадр, на котором был снят актер Хоакин Феникс в образе кинозлодея Джокера. Подпись была лаконичной.

«Ну что, все довольны?» — обращался автор публикации к общественности.

По неизвестной причине публикация вскоре исчезла со страницы актера.

Напомним, что 8 июня артист Михаил Ефремов сел пьяным за руль своего внедорожника. Потеряв контроль над управлением, джип вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Ефремов на время следствия и судебного разбирательства был отправлен под домашний арест. Пресненский суд 8 сентября признал актера виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Кроме того, виновник смертельного ДТП должен выплатить старшему сыну погибшего водителя 800 тысяч рублей.