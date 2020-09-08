Герман-младший считает, что Пашаева нужно лишить адвокатского статуса

Санкт-Петербург, 8 сентября. Российский режиссер и сценарист Алексей Герман-младший заявил, что Михаил Ефремов совершил страшную ошибку, выбрав себе в защитники адвоката Эльмана Пашаева. Он считает, что правозащитника нужно лишить адвокатского статуса.

Напомним, что 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил российского актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, которое он совершил в центре столицы. Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года.

Алексей Герман-младший назвал решение суда «абсолютно понятным», отметив, что адвокат Ефремова вел неправильную линию защиты.

«После того, как произошла трагедия и по его вине погиб человек, следующая ошибка — это выбор этого адвоката, который должен быть лишен адвокатского статуса, на мой взгляд», — считает Алексей Герман-младший.

Он также добавил, что выгода адвоката Пашаева была очевидной и заключалась в деньгах, а также узнаваемости и пиаре. По его словам, Ефремов пошел на поводу у «непорядочного человека». Он уверен, что актеру изначально следовало признать свою вину в аварии, передает «Петербургский дневник».

«А все остальное — это уже вопросы, собственно говоря, к адвокатуре в России, которая позволяет таким людям работать в принципе», — уверен режиссер.

Ефремов 8 июня на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.