Успенская отреагировала на приговор Ефремову

Москва, 8 сентября. Российская исполнительница Любовь Успенская отреагировала на приговор актеру театра и кино Михаилу Ефремову.

Ефремов является близким другом королевы шансона. Помощница звезды рассказала, что Любовь Успенская болезненно восприняла новость и разрыдалась.

«Она переживает и плачет, она говорить не может», — сообщила она.

8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Актера театра и кино Михаил Ефремов приговорили к восьми годам колонии. Также суд частично удовлетворил исх старшего сына погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и обязал актера выплатить ему до 800 тысяч рублей.

Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП. Авария произошла в начале июня на Садовом кольце в Москве. Артист за рулем иномарки Jeep вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился водитель Сергей Захаров. Он получил смертельные травмы и скончался в больнице. Данные медэкспертизы показали, что в крови актера были следы алкоголя и наркотических препаратов.

Адвокат и писатель Андрей Гривцов в беседе с телеканалом «360» рассказал, в каком случае Ефремов сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Он посоветовал артисту «вести себя так, как ведет себя нормальный, спокойный, адекватный человек».

«Не нужно создавать конфликтов на ровном месте. Не следует говорить сокамерникам, что ты в чем-то выше их. Там действуют обычные правила мужского общежития», — добавил Гривцов.

Текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда, на котором был оглашен приговор Михаилу Ефремову, — читайте здесь.