Пашаев отказался от прогнозов о досрочном освобождении Ефремова

Москва, 8 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался делать прогнозы о том, сколько лет актер проведет в колонии.

Защитник актера отказался отвечать на вопрос, может ли Ефремов быть освобожден досрочно.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП в центре Москвы. Также актера лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тысяч рублей.

Актеру зачли в наказание время, которое он провел под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии 7 лет и 10,5 месяца.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в тюрьму.

Адвокат Сергей Афанасьев рассказал телеканалу «360», что повлияло на решение суда. По его мнению, главной причиной такого наказания стал отказ Ефремова признать вину в ДТП.

Певица Виктория Цыганова в комментарии «Царьграду» призналась, что не считает вердикт суровым. По ее словам, для Ефремова настал хороший момент для переосмысления каких-то своих поступков.