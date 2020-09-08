Sony изменила сроки выхода игровой консоли PlayStation 5

Москва, 8 сентября. Игровая консоль пятого поклонения от компании Sony в первую очередь попадет на прилавки американского рынка. Журналисты издания GamesRadar+ заметили, что на разных региональных сайтах PlayStation сроки выхода приставки представлены по-разному.

Так, на американском сайте PlayStation указано, что PS5 появится в магазинах в праздничный период 2020 года. Ранее такая же информация о дате выхода была представлена на сайте продукта в Великобритании, однако недавно представители компании сообщили, что приставка появится в конце текущего года. Журналисты пришли к выводу, что компания решила изменить сроки выхода консоли в разных регионах.

Для остальных регионов приставка также будет доступна ближе к концу 2020 года. Это подтверждает информация на российском сайте консоли, где указано, что «Запуск запланирован на конец 2020 года».

Стоит отметить, что Sony предлагает покупателям две разные версии консоли: стандартную модель с дисководом Ultra HD Blu-ray и цифровую модель без дисковода. Это станет плюсом для клиентов компании с ограниченным бюджетом, передает «ФедералПресс».