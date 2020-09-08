На Украине рассказали, почему Киев отказался изменить закон о дерусификации

Дискриминационная политика Киева в отношении национальных меньшинств является устоявшейся традицией. Об этом Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Отказ от дерусификации

Киев не будет изменять закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Об этом во время рабочего визита в Румынию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пообещал обеспечить имплементацию норм, касающихся использования языков меньшинств, таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены.

«Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств. <...> Украина внесла изменения к этому закону и выполнила рекомендации Венецианской комиссии», — высказал Кулеба позицию властей о законе, предусматривающем дерусификацию системы образования.

Националистический беспредел

Как отметил Евгений Голышкин, дискриминационная политика Киева в отношении национальных меньшинств и прав носителей того или иного языка является устоявшейся традицией с момента олигархического националистического путча 2014 года. Кроме того, она является неотъемной частью официальной государственной политики по построению «национального государства».

«Как и в большей части текущей украинской политики, эта часть деятельности государственных чиновников из высших эшелонов власти сопряжена с лицемерием и двуличием. Говоря о правах «национальных меньшинств», они забывают такой неоспоримый факт, как наличие минимум половины русскоязычных граждан, которых ограничивают сильнее. В то же время Киев, являясь исполнителем воли своих западных «партнеров», заискивает перед румынскими, венгерскими, болгарскими, польскими и другими общинами, демонстративно показывая, что не всем носителям неукраинского языка рады. При этом права и равенство будут соблюдаться исключительно в рамках политической целесообразности», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, такая политика Киева не способствует консолидации украинского общества. Она порождает ненависть миллионов граждан к государственным институциям и по факту является авторитарной моделью построения нациократического общества.

«Мировое сообщество, конечно же, в курсе ущемления прав носителей русского языка, но в свете своих интересов на постсоветском пространстве всегда молчит о националистическом беспределе на Украине. Киев действует в рамках пресловутой поговорки: «друзьям — все, врагам — закон». Только вот в качестве «друзей» у властей выходит самые настоящие колонизаторы и их пособники, а в качестве врагов — миллионы граждан, создающих национальное достояние, трудящихся абсолютно во всех сферах народного хозяйства страны», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее в Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян. Таким образом депутат Юрий Павленко прокомментировал закон о госязыке, согласно которому использование исключительно украинского языка предусматривается практически во всех сферах жизни. Он считает, что норма несет в себе «элемент разъединения» страны.