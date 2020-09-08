Собянин назвал пандемию «разовой акцией», о которой забудут через 1,5 года

Москва, 8 сентября. О пандемии коронавирусной инфекции забудут через полтора года. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

Градоначальник заявил, что пандемия является «разовой акцией», о которой в скором времени все забудут. Он отметил, что масштабы кризиса кажутся обманчиво большими, когда находишься в его эпицентре.

«Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы», — рассказал Собянин.

Он также подчеркнул, что власти столицы не планируют вводить в городе жесткие ограничительные меры в осенне-зимний период.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 27 миллионов человек, из них почти 900 тысяч скончались. В РФ, по информации оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией, зарегистрировано немногим более одного миллиона случаев коронавируса. При этом 850 тысяч человек уже поправились.