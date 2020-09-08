Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в РФ

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что второй волны коронавирусной инфекции в России не будет.

Система здравоохранения в РФ хорошо подготовлена, поэтому второй волны COVID-19 в стране не прогнозируется, сказал Собянин на Московском финансовом форуме.

«Я не думаю, что будет вторая волна заболевания. По крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных и серьезных ограничений», — подчеркнул мэр столицы.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.

Страны, где были зафиксированы случаи заболевания инфекцией, приняли ряд ограничительных мер для предотвращения ее распространения. Сейчас превентивные меры поэтапно отменяются, исходя из эпидемиологической ситуации. Однако на территории некоторых стран ограничения вводятся повторно. Финансовый аналитик и радиоведущий Владимир Левченко телеканалу «360» рассказал о влиянии пандемии на мировую экономику.