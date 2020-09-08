В доме Легкоступовой обнаружены два трупа

Москва, 8 сентября. Смерть не отступает от дома на Саратовской улице, где получила серьезную травму скончавшаяся позднее певица Валентина Легкоступова. Страшная находка была сделана в расположенной неподалеку квартире.

В правоохранительные органы 7 сентября обратились соседи. Они рассказали о неприятном запахе, который исходил из одной из квартир. По словам соседей, там жили бывшая медсестра 58 лет и ее прикованная к кровати мать 93-летнего возраста.

Прибывшие с полицейскими сотрудники экстренных служб вскрыли дверь. Внутри были тела женщин. В прихожей стояли пакеты с мусором.

Предварительно установлено, что первой умерла дочь. У нее мог случиться сердечный приступ. Не исключено, что смерть могла произойти и по причине длительного голодания, которое практиковала бывшая медсестра.

Через два дня от жажды и голода умерла мать.

Установлено, что двери и окна были закрыты изнутри. Бывшая медсестра характеризовалась как необщительный человек. Никто из соседей не видел, чтобы к кому-то из погибших приходили гости.

Напомним, что смерть Легкоступовой наступила 14 августа. Ее подруга Ольга Зарубина долго не могла поверить в гибель исполнительницы. По словам Зарубиной, знаменитость была очень творческим человеком, далеким от сплетен, сообщает телеканал «360».