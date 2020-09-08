Жириновский заявил, что Ефремов может выйти по УДО через два года

Москва, 8 сентября. Адвокаты Михаила Ефремова могут добиться смягчения приговора, а в перспективе добиться условно-досрочного освобождения для артиста уже через три или два года, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мосгорсуд в течение 10 дней обжалует, потом конституционная инстанция Верховного суда. Поэтому если все инстанции пройдут они, то каждая инстанция может скостить, и дойдет до пяти [лет]», — заявил он РИА Новости.

По мнению политика, в колонии Ефремов будет работать библиотекарем или вести театральный кружок, и в итоге выйдет по УДО. Он также не исключил, что Ефремов вполне может попасть под амнистию, которая может быть проведена в 2021 году.

Как сообщалось ранее, сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову. Артиста признали виновным в ДТП, повлекшем смерть человека, и приговорили к 8 годам колонии общего режима (прокурор просил для него 11 лет лишения свободы). Адвокат актера Эльман Пашаев намерен обжаловать приговор.