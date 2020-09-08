Автор книг о тюрьме дал советы Ефремову

Москва, 8 сентября. Автор книг о тюрьме и кандидат юридических наук Валерий Карышев рассказал, как следует вести себя в колонии осужденному по делу о смертельном ДТП Михаилу Ефремову.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Время, которое Ефремов провел под домашним арестом будет учтено в наказании. Таким образом, актер отсидит в колонии 7 лет и 10,5 месяца.

Карышев отметил, что Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима, где содержаться люди, которые впервые попадают в тюрьму. Писатель уверен, что у актера не будет проблем с окружающими, однако могут возникнуть некоторые сложности.

«Учитывая, что он достаточно любимый актер у публики, и если он будет себя достаточно правильно вести, не будет зазнаваться или идти против коллектива, то у него все будет нормально», — пояснил Карышев.

Он также добавил, что в будущем Ефремов может продолжить отбывать срок в колонии-поселении, где более мягкие порядки, поэтому артисту удастся сохранить свое слабое здоровье, передает iReactor.

«Поселение и колония общего режима — это небо и земля, это разные вещи совершенно. Там нет баланды, тюремной одежды, там свободное перемещение по поселку. Очень много плюсов в этом поселении. Поэтому в принципе через какое-то время его могут и на поселение перевести», — считает Карышев.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.