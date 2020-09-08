В Турции ввели всеобщий масочный режим из-за COVID-19

Анкара, 8 сентября. Турция ввела всеобщий масочный режим в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении циркуляра Министерства внутренних дел республики.

«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — говорится в тексте заявления.

Как говорится в газете Gündem Кibris, в 81 провинцию республики были направлены циркуляры, «согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах». Средства индивидуальной защиты можно снимать только дома.

Также отмечается, что в общественном транспорте будет запрещен проезд стоя. Это не касается тех случаев, когда есть возможность соблюдать социальную дистанцию. В Турции вводится запрет на проведение концертов в ресторанах, барах и клубах.

На территории республики сейчас наблюдается серьезный рост подтвержденных случаев COVID-19, а меры, принятые правительством страны, ускоряют распространение инфекции. Эксперты турецкой торакальной ассоциации ранее заявили, что Анкара теряет контроль над эпидемией.