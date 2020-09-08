Американцы отказались покупать место на российском «Союзе» в 2021 году

Москва, 8 сентября. Американцы не стали покупать место на корабле «Союз» для доставки своего астронавта на Международную космическую станцию «Мир» весной 2021 года. Об этом говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2019 год.

Ранее NASA планировало отправить на российских кораблях двух человек – в октябре 2020-го и апреле 2021 года.

До этого времени американцы летали на МКС только на «Союзах». Это было связано с закрытием пилотируемой программы NASA из-за ее дороговизны и ряда крушений с гибелью астронавтов.

«В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», – говорится в отчете.

Crew Dragon Endeavou — первый пилотируемый космический корабль компании Илона Маска — 31 мая этого года пристыковался к МКС. Для этого ему понадобилось 19 часов, два из которых корабль постепенно сближался со станцией. После этого корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме. Это был первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами NASA.

Стоит отметить, что по информации генерального инспектора NASA, в 2019 году одно место для астронавта на «Союзе» стоило 86 миллионов долларов. Стоимость одного полета Dragon оценили в 55 миллионов долларов за каждого члена экипажа.