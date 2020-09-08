Эксперты заявили о росте числа популистских инициатив перед выборами в ГД

Москва, 8 сентября. В предстоящую осеннюю сессию Госдумы депутаты займутся рассмотрением законопроектов, связанных с принятыми поправками в конституцию, а также будут вносить все больше громких и «народных» законопроектов. Об этом рассказали российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

2020 год принес много поправок, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, это не только конституционные изменения, но и ситуационные — мир захлестнула масштабная пандемия, которая внесла корректировки в привычную жизнь. При этом основной фронт работ Госдумы остается неизменным.

«В первую очередь в осеннюю сессию депутаты займутся перестройкой законодательства в соответствии с принятыми ранее поправками в конституцию. Госдуме предстоит переписать порядка 100 законов, а также внедрить не вошедшие в главный документ страны 700 дополнительных поправок. Среди новых документов закон о Госсовете, закон о правительстве РФ, нормы о запрете двойного гражданства для госслужащих, — сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС. — При этом значительную часть законопроектов будет вносить в Госдуму сам президент России».

Среди других важных векторов работы Госдумы Мартынов отметил поддержку граждан и малого бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. Также, по его словам, нижняя палата займется развитием внутреннего туризма, законом об удаленной работе, поддержкой IT-сферы, о которой президент упоминал во время телеобращений к населению.

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Гусев сообщил, что в последний год работы нынешнего состава Госдумы стоит ожидать массовое внесение громких и «народных» законопроектов. Он уточнил, что это будет связно с приближающимися думскими выборами в 2021 году.

«Уже сейчас политические партии вносят мегапопулистские инициативы, зная, что они не будут приняты. Ожидаем, что чем ближе к выборам, тем больше будет таких «хайповых» законов. Сессия еще не началась, а уже внесены законопроекты о выходном дне 1 сентября, об ужесточении наказания для шумных мотоциклистов, о скидке по оплате обучения студентам, об отмене транспортного налога», — сказал Гусев.

Он также отметил, что примерно у 17 российских партий есть шансы попасть в новый созыв нижней палаты. При этом, по словам Гусева, почти у 70% нынешних парламентариев также есть все шансы попасть в следующую Госдуму.

Напомним, осенняя сессия продлится до 24 декабря. С 11 по 13 сентября нас ожидают выборы в регионах и довыборы депутатов Госдумы. 14 сентября Совет Думы обсудит повестку предстоящего сезона. Первое пленарное заседание пройдет в Госдуме 15 сентября.

Отметим, ранее ФАН подсчитал, сколько думцев планирует в 2020 году перейти на работу в Совет Федерации.