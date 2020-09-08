Марков призвал не допустить превращения белорусов в польских «полурабов»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко недостаточно жестко формулирует картину будущего белорусов в случае победы протестного движения в его стране: белорусы не просто окажутся безработными, нищими, лишатся бесплатного образования и медицины — они станут полурабами в собственной стране, поделенной между польско-литовскими оккупантами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью, которое лидер Республики Беларусь дал российским телеканалам. В нем Лукашенко, в частности, объяснил, прочему отказывается общаться с Координационным советом оппозиции. По его словам, это «никакая не оппозиция», а все, что предлагают ее лидеры — это «катастрофа белорусского народа».

«Я считаю, что президент Белоруссии просто не хочет повышать социальный статус этого Координационного совета, — сказал Марков. — Эта структура представляет от 10% до 15% белорусского общества — ту самую его часть, которую с полной уверенностью можно назвать прозападной и пропольской».

Политолог назвал КС оппозиции «марионеткой» в руках Польши, которая служит целям государственного переворота, осуществляемого польскими спецслужбами в Республике Беларусь.

«Лукашенко прекрасно понимает, что ни о каком «компромиссе» с сателлитами врага быть не может, — убежден эксперт. — Более того, эти переговоры могут стать сигналом его слабости для элиты и вертикали власти внутри страны — и в этом смысле они в состоянии нанести непоправимый ущерб репутации президента страны».

В то же время, добавил собеседник ФАН, необходимо провести тщательный анализ тех лозунгов, которые выдвигает Координационный совет и которые пользуются поддержкой населения, — и реализовать их.

«В этом смысле президент Белоруссии пойдет по пути объединителя Германии канцлера Отто фон Бисмарка, который в свое время запретил социал-демократическую партию и параллельно с этим реализовал большую часть ее политической программы», — рассказал Марков.

Политолог согласился с утверждениями Лукашенко о том, что истинной целью «оппозиции» является «разрыв связей с Россией», который неизбежно будет сопровождаться уничтожением заводов и обнищанием основной массы населения.