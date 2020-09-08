Миро возмутилась жаждой «прабабки» Пугачевой к омоложению

Москва, 8 сентября. Певица Алла Пугачева попала под «каток критики» со стороны блогера Лены Миро. Автор недавней публикации не понимает, зачем Пугачева пытается «омолодить» себя на фотографиях и в жизни. Миро даже решила сначала, что на нее влияет муж Максим Галкин.

Поводом для Миро послужили кадры в Instagram со школьной линейки, на которую певица и шоумен пришли со своими детьми. Исполнительница щеголяла в короткой белой юбке и куртке-«бомбере». Подписчики обратили внимание не только на молодежный стиль певицы, но и на ее лицо. На фото была очень «помолодевшая» Примадонна.

«Зашла в ее Instagram: увы, нет. При помощи диджитал-технологий Алка остервенело лепит из себя тридцатилетку», — прокомментировала блогер.

Миро предположила, что над кадрами «колдует» Галкин. Однако Пугачева в любом случае знает, что публикуется на ее странице. Блогер подчеркнула, что в возрасте и статусе певицы глупо омолаживаться с помощью достижений цифровой техники.

«Пугачевой — 71 год. Это — биологический возраст даже не прабабки, а прапрабабки. Однако Алка, нацепив мини-юбчонку старшеклассницы, ведет детей, выношенных другой бабой, в первый класс и фотошопит себя до неузнаваемости», — высказалась Миро.

Блогер искренне не понимает, зачем прибегать к таким уловкам, учитывая, сколько у певицы поклонников. Она ведет себя как закомплексованный человек, «омолаживаясь» таким образом.

Как ни старайся ретушировать фото, от смерти все равно не убежать, считает Миро.

Напомним, что во время линейки Алла Пугачева не смогла сдержать слез, провожая Лизу и Гарри в первый класс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».