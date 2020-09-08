Клинцевич назвал большую ошибку Берлина в ситуации с «Северным потоком — 2»

США призвали Германию пересмотреть сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», а со стороны некоторых немецких политиков и вовсе раздаются призывы заморозить строительство газопровода. Сможет ли Берлин противостоять давлению Штатов и продолжить реализацию проекта вместе с российским бизнесом? Сенатор Франц Клинцевич считает, что Берлин в этой ситуации уже совершил большую ошибку. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Позиция США

Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Германии пора пересмотреть сотрудничество с Россией.

«Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», — написала она в Twitter.

Это не первое подобное заявление со стороны Штатов: накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы инициативу заморозить проект.

Разговоры о возможной остановке строительства газопровода начались на Западе после госпитализации в Германии российского блогера Алексея Навального. Медики бундесвера заявили, что того якобы отравили веществом из группы «Новичок». При этом Берлин не сообщал Москве, что подтолкнуло специалистов к такому выводу, а власти Германии еще не ответили на запрос российских правоохранительных органов по этой ситуации.

Главная ошибка Германии

США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка и не собираются отказываться от этой линии, считает член комитета Совфеда России по обороне и безопасности Франц Клинцевич. При этом Германия должна понимать: убытки европейского бизнеса в случае остановки строительства «Северного потока — 2» более чем очевидны.

«Идет объявленная России экономическая и информационная война. Главное сегодня — завоевать все рынки, в том числе европейский, и вытеснить Россию. Они (США. — Прим. ФАН) приняли такой тренд и от него не отступятся. Сегодня немцам надо понимать следующее. В «Северный поток — 2» бизнес европейский достаточно серьезно вложился — это раз. Второе: бизнес видит в этом проекте хорошую экономическую перспективу и серьезные дивиденды. То, что предлагают американцы, для европейского бизнеса — только потери», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и инцидента с Навальным должны рассматриваться по отдельности. Однако, считает Клинцевич, Берлин в этой ситуации изначально совершил большую ошибку.

«Изначально [в Германии] сделали большую стратегическую ошибку, потому что пошли на эту провокацию по фальсификации всех этих вещей с Навальным. Я не знаю, честно говоря, как они будут из этой ситуации выходить. Потому что высшими должностными лицами было сказано о «боевом отравляющем веществе». <…> Там должен был, — по идее, если это был «Новичок», — погибнуть весь самолет, включая и летчиков. <...> Тем не менее это никого не интересует. Все восприняли вот эту мульку и дальше торпедируют, а сделана она, чтобы закрыть «Северный поток — 2», — уверен сенатор.

Франц Клинцевич добавил, что сейчас именно от канцлера Германии зависит дальнейшее развитие ситуации.