Горевой назвал доказательства вины Ефремова несостоятельными

Москва, 8 сентября. Актер и режиссер Михаил Горевой, пришедший в Пресненский суд поддержать своего коллегу Михаила Ефремова, заявил, что видео, учтенное судом, слишком короткое для того, чтобы служить вещественным доказательством по делу о ДТП с участием артиста, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Горевой сообщил, что доказательства со стороны обвинения являются сомнительными. По его словам, видеозапись не обладает достаточным хронометражем, чтобы объективно представить картину произошедшего 8 июня.

«Если следствие опирается на видео, то почему оно такое короткое? Почему не было показано, как Ефремов выходит из машины? — сказал в беседе с ФАН Горевой. — В любом случае и при любом раскладе это трагедия, каждый должен вынести из нее уроки».

Напомним, актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, повлекшим по неосторожности смерть человека, и приговорил артиста к 8 годам колонии общего режима. Также суд обязал Ефремова выплатить сыну потерпевшего 800 тысяч, и по рублю жене и второму сыну.