Лукашенко заявил, что за протестами в Белоруссии стоят США

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что за организацией протестных акций в республике стоят граждане США, которые осуществляют свою деятельность через специальные центры в Польше и Чехии. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.

«Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии», — пояснил журналист.

Он также добавил, что Лукашенко видит внутренние причины нынешних событий в Белоруссии. По словам Лукашенко, в республике сформировался класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», поэтому пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После завершения голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. 4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в республике.