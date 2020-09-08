Масштабную модернизацию библиотек проведут в Чебоксарах

Чебоксары, 8 сентября. Власти Чебоксар рассчитывают на поддержку со стороны правительства региона в вопросе модернизации городских библиотек. Масштабная программа обновления учреждений стартовала в минувшем году в рамках нацпроекта «Культура». До 2025 года планируется преобразить 16 библиотек. Об этом рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Ладыков поручил подготовить список тех библиотек, которые требуют незамедлительной модернизации, потому что состояние некоторых учреждений уже не позволяет оказывать горожанам услуги на должном уровне.

«Работу необходимо провести в течение месяца и подать заявку для формирования городского бюджета на 2021 год. Мы надеемся на помощь правительства республики и городского собрания депутатов», — отметил градоначальник.

Директор МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Светлана Коледова заявила, что для полноценной реализации проекта модернизации потребуются 625 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены не только на ремонт зданий, но и на закупку современного оборудования, в том числе компьютеров и мультимедийной техники, передает infox.ru.

Первая библиотека нового типа должна появиться уже в следующем году в Северо-Западном районе. Из помещений исчезнут навесные потолки, старую мебель заменят и реорганизуют пространство. В библиотеке появится амфитеатр со сценой, библиозвукотека, кафе и детская зона.