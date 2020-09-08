Киану Ривз решился завести первого ребенка

Вашингтон, 8 сентября. Звезде Голливуда Киану Ривзу исполнилось уже 56 лет, однако он только сейчас решился впервые стать отцом. Об этом стало известно благодаря одному из друзей знаменитости.

Еще несколько лет назад в одном из интервью актер заявил, что уже слишком стар для того, чтобы заводить детей. Однако недавно у знаменитости начался новый роман с художницей Александрой Грант, который, судя по всему, изменил взгляды Ривза на вопрос продолжения рода.

В беседе с одним из своих друзей артист заявил, что вполне готов «сыграть самую важную в жизни роль» — роль отца. Ривз считает, что появление в доме наследника сделает его по-настоящему счастливым человеком. Кроме того, актер уже морально подготовился к трудностям, которые его ожидают в будущем.

«Мне совершенно не трудно встать в два ночи. Меня это ни капли не пугает», — объяснил Ривз.

Судя по тому, что спутнице Ривза уже стукнуло 47, они вполне могут воспользоваться услугой суррогатной матери. Для звезд Голливуда подобный подход к деторождению совершено не удивителен, ранее Люси Лью и Тайра Бэнкс также обрели наследников с помощью этого способа.

Стоит сказать, что подобное решение в любом случае далось звезде с большим трудом. Дело в том, что в 2001 году Ривз уже собирался стать отцом, однако его подруга Дженнифер Симс родила мертвого ребенка. Затем из жизни ушла и сама женщина, что стало большим потрясением для актера. Только спустя 20 лет артист решился на новую попытку.

Но несмотря не на что, актер продолжил сниматься. Как сообщалось ранее, создатели «Матрицы» снимут продолжение трилогии. В обозримом будущем мир должен увидеть Киану Ривза в полюбившемся и запомнившемся миллионам кинообразе.