Варнава ужаснула поклонников новым амплуа

Москва, 8 сентября. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обескуражила поклонников новым фото. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте звезды. Увиденное буквально повергло подписчиков в состояние шока и ужаса.

Варнава опубликовала фото со съемок фильма «Бульба.Пир», где сыграла роль собаки. Грим был настолько эффектен и так изменил актрису, что подписчики честно признавались, что их взяла оторопь. Актрису было не узнать в непривычной роли.

«Даже не узнала на снимке», «Жутковато», «Как из фильма ужасов», «Зачем же такие фото с утра?» «У меня аж мурашки пробежали», «Просто другой человек. Не представляла вас в таком амплуа», – поделились эмоциями они.

В комментарии под фото актриса написала, что закрытая премьера спектакля «Бульба.Пир» режиссера Александра Молочникова состоится 18 сентября во Дворце на Яузе.

Что касается реальной внешности актрисы, то несколько месяцев назад Варнава рассказала поклонникам, что дважды делала операцию по уменьшению груди.

«Я уменьшила грудь в два раза. Один раз это была неудачная операция, а один раз нормально. В Америке сделали неудачно, а в России удачно», – рассказала актриса.

Девушка очень страдала от неудобства и насмешек, поскольку уже в 14 лет у нее был шестой размер. Поэтому, как только звезда начала хорошо зарабатывать, она первым делом уменьшила грудь.