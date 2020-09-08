Разворот Минска в сторону России угрожает Литве многомиллионным ущербом

Вильнюс, 8 сентября. Руководство Клайпедского государственного морского порта Литвы и грузовой компании Литовской железной дороги LTG Cargo предупредили об огромных убытках, которые понесет республика, если Белоруссия ответит Вильнюсу контрсанкциями и перенаправить транзит белорусских грузов в Россию.

Литовские власти уверяют, что угрозы введения белорусских санкций прежде всего ударят по белорусской экономике, однако заинтересованные предприятия смотрят правде в глаза и считают совсем иначе. Так, управляющий Клайпедского порта Альгиса Латакас указал на то, что грузы из Белоруссии составляют около трети от общего грузооборота морского порта. В минувшем году в Клайпедском порту было перевалено 14,1 млн тонн грузов, связанных с Белоруссией, а это 30,5% от общего объема грузов.

«И белорусские грузы важны не только для портовых компаний, но и для всех других секторов — помимо белорусских грузоперевозок, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, поставщики судовых материалов, строительные работы и поставщики терминального оборудования получают прибыль», — пояснил он.

Аналогичное мнение, как отмечает «Политпазл», выразил и представитель грузовой компании Литовской железной дороги LTG Cargo (Lietuvos gelezinkeliai) Мартинас Бурба.

В свою очередь директор по маркетингу компании Klaipėdos Smeltė Эдуардас Галушкинас предупредил, что потери Клайпедского порта от разворота транзита Белоруссии и России окажутся больше, чем предсказывали.

Другой литовский эксперт Ярас Валюкенас выразил уверенность, что Минск без труда найдет замену литовским портам: «У белорусов выбор большой – они могут через Россию транзитом гнать товары, могут через Латвию».

«Литва зависит от Белоруссии. Сейчас, если Белоруссия перенесет свои грузы в другую страну, весь порт Литвы загнется. И это все прекрасно понимают <...> Литва только против себя может вводить санкции», — заключил он.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 должностным лицам республики. МИД Белоруссии после этого предупредил Прибалтику об ответных санкциях.

1 сентября Лукашенко заявил, что прибалтийские страны выступили против Белоруссии по команде.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — заявил он.

Белорусский лидер также предупредил, что Минск будет принимать экономические решения в ответ на санкции.