Собчак объяснила, как Ефремов сам увеличил себе срок

Москва, 8 сентября. Решение Пресненского суда Москвы приговорить Михаила Ефремова к восьми годам колонии показало, что перед судом все равны, считает Ксения Собчак.

«Он должен был получить реальный срок. Перед законом все должны быть равны», — заявила Собчак в комментарии НСН.

Ведущая сочла приговор Ефремову справедливым. Кроме того, она отметила, что Ефремов сам увеличил себе срок наказания. По мнению Собчак, Ефремов зря доверился адвокату Эльману Пашаеву и другим защитникам. Журналист уверена, что если бы процесс был устроен нормальным образом, то Ефремов был получил четыре-пять лет тюрьмы.

«Он сам виноват, что так был устроен этот процесс. Стал менять показания, стал пытаться выставить себя невиновным, нанял ужасного адвоката. Все это превратилось в нескончаемый дурной сериал. Было очень много процессуальных ошибок. Было бы гораздо лучше, если бы он признал полностью вину», — заявила Собчак.

Ведущая считает, что Ефремову нужно было сразу признать, что причиной ДТП стал его алкоголизм, и просить пройти реабилитацию в тюрьме от алкоголизма. Собчак пожелала Ефремову «мужества и исправления».

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Однако актер уже провел время под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.

Адвокат Мария Золотковская в комментарии телеканалу «360» отметила, что причиной внушительного срока Ефремову стал «балаган», который устроили обе стороны в суде.