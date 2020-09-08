Мишустин отметил активность восстановления экономики РФ

Москва, 8 сентября. Премьер России Михаил Мишустин подчеркнул, что экономический спад в стране на фоне пандемии был не такой серьезный, как в других государствах. Заявление сделано в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Глава правительства обратил внимание, что восстановительные процессы в экономике РФ идут хорошими темпами. По его мнению, это связано с деятельностью кабмина и оперативной реакцией президента РФ на ситуацию.

Мишустин подчеркнул, что в стране был реализован масштабный комплекс мер поддержки, в том числе и деловых кругов.