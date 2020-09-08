Манукян выдвинул версию, когда и как можно было образумить Ефремова

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян объясняет, почему считает справедливым приговор Михаилу Ефремову, который получил восемь лет колонии общего режима. Манукян выдвинул версию, когда и как еще можно было образумить Ефремова, чтобы артист взялся за ум и стал лучше следить за своим поведением. Это позволило бы Ефремову избежать смертельного ДТП, считает блогер.

Во вторник суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Манукян, который с первого дня следил за этим процессом, с самого начала был уверен, что Ефремов не уйдет от справедливого возмездия.

Справедливость восторжествовала. Колонка Вадима Манукяна

Приговор оглашен. Михаил Ефремов получил реальный срок. Преступление не осталось безнаказанным. Погибший Сергей Захаров по закону «отмщен». Срок Ефремову отмерили немалый, но и преступление тяжкое.

Кстати, по закону за совершение тяжкого преступления Фемида вправе лишить виновного всех званий и наград. Однако в данном случае суд предпочел этого не делать. Это подтверждает, что закон суров, но суд справедлив, и лишать Ефремова звания заслуженного артиста было сочтено излишним.

Весной, еще до рокового ДТП, одно из популярных СМИ меня спросило:

«Могут ли Михаила Олеговича лишить звания за пьянки и скандалы?»

Я тогда ответил:

«Нет конечно! Есть строгий порядок лишения званий и наград. По закону Ефремова можно лишить звания, только если он совершит тяжкое преступление, но я этого ему, разумеется, не желаю. Других вариантов лишить артиста звания и наград сегодня попросту нет».

Тогда мое интервью так и не было опубликовано. И вот спустя несколько месяцев внезапно в одной точке сошлись все составляющие. Совершено тяжкое преступление, вынесен достаточно суровый приговор, но Ефремов остался заслуженным артистом. Честно говоря, я даже рад, что сегодня Ефремова звания не лишили. А вот если бы, вопреки всему, это сделали в 2018 году, когда артист поехал со своими «куплетами» в Киев и Одессу потешаться над Россией, возможно, он соответствующие выводы сделал бы раньше. Как знать, если бы Ефремов раньше взялся за ум, возможно, роковой аварии не произошло бы вовсе.

Однако история не имеет сослагательного наклонения. Судьба Михаила Ефремова предрешена. Его ждет колония. Очень надеюсь, что условия в заключении будут для него сносными. Очевидно, что он на этот срок прекратит пить. Хотя, есть ощущение, что он уже и так не пьет с дня аварии. Не исключаю, что в будущем его может ждать условно-досрочное освобождение и даже помилование. Во всяком случае, об этом упоминал Иван Охлобыстин. Считаю, что по крайней мере половину срока Ефремов отбыть в заключении должен, а дальше — уже на усмотрение суда и тех, в чьих руках решение о помилование.

Очень жаль, что родственников погибшего по вине Ефремова Сергея Захарова так много поливали грязью, выставляли вымогателями, да и вообще все, кому ни лень, давали им советы как правильно скорбеть. Шоу, которые постоянно выходили на ТВ, были лишены соревновательной составляющей, потому что там в основном были родственники Ефремова, но не было родни Захарова. Меня приглашали на подобные шоу, но я отказался. Слишком грязной оказалась эта история, а мараться мне в ней не хотелось.

Родственникам Сергея Захарова снова приношу мои глубокие соболезнования. Надеюсь, после вынесения приговора справедливость для них в какой-то степени восторжествовала.

Конечно, родственники Ефремова бьются до конца за своего брата, дядю, отца. Они по-своему правы. Нельзя отказываться от родственника, даже если он совершил преступление.

Ну а для всех, кто считает себя неуязвимым, кто надеется, что его отмажут из-за званий, наград или положения в обществе, — приговор Ефремову станет мощным сигналом. Наступило новое время. Всех, кто не успел к нему подготовиться, в любой момент может ждать неожиданный поворот судьбы.