Спасенные Зеленским украинцы хотят его отставки

На Украине отметили годовщину первого большого обмена пленными с Россией, благодаря которому в Киев вернулись 11 «политузников» и 24 моряка, задержанных при провокации в Керченском проливе. Корреспондент Федерального агентства новостей делится впечатлениями от личного общения с некоторыми из этих «героев», а также рассказывает, почему многие из них встали на сторону экс-президента Порошенко.

Напомним, год назад обмен состоялся по формуле «35 на 35» по личной договоренности президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. С точки зрения государственного пиара этот обмен был неравноценным. Украина отправила в РФ более трех десятков россиян и украинцев, самыми известными из которых были Владимир Цемах, «свидетель» по делу об авиакатастрофе МН17, и журналист Кирилл Вышинский, экс-глава украинского бюро РИА Новости. Имена остальных освобожденных так и остались в России никому не известны.

На Украине, напротив, вокруг имен политзаключенных загодя царила большая шумиха. Плакатами и трафаретами с их именами были заляпаны улицы и заборы по всему Киеву. В результате на Украину смогли вернуться Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Алексей Сизонович, а также 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

В аэропорту Борисполь всех их встречали как национальных героев. К трапу приехали президент Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан плюс целый ряд более мелких политиков. Многие украинские топ-СМИ, несколько недель писавшие о возможном скором обмене, транслировали встречу «узников Кремля» в прямом эфире.

При этом украинские массмедиа старались не упоминать, что это, по сути, «подарок президенту Зеленскому от Москвы». На свежеизбранного главу государства тогда возлагались надежды и на самой Украине, и вне ее. Это был своего рода аванс.

Из всего списка зеков в Москве на момент обмена находились лишь моряки и эсбэушники — они сидели в СИЗО «Лефортово». Остальные украинцы уже имели большие сроки, и за неделю-две до обмена их начали свозить в Москву из российских колоний. После торжественной встречи в Борисполе шумиха вокруг «спасенных узников совести» на Украине не утихла. В течение недели многие из них давали большие пресс-конференции, собиравшие сотни журналистов. Первой из них, куда попал и корреспондент ФАН, была встреча с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Их вид и поведение, помню, тогда поразили многих. «Известный режиссер» Сенцов оказался огромным вальяжным детиной с тяжелым взглядом, с журналистами он общался через губу.

Кольченко выглядел как украинский провинциальный хипстер — худой, в поношенной брендовой одежде, он совершенно обалдел от такого внимания прессы. Возможно, поэтому прямо на пресс-конференции молодой человек признал, что участвовал в поджоге офиса «Единой России» в Крыму, расположенного в многоквартирном жилом доме. Когда его спросили: «Вы понимали, что могли пострадать непричастные к политике люди?», Кольченко нехотя ответил: «Да, я принимал участие в этой акции, но о том, что здание находится в жилой зоне, мне не было известно». Что называется, врал и не краснел.

Похвастался своими «подвигами» и Сенцов. На той же пресс-конференции он признал, что, будучи в Крыму, обсуждал с единомышленниками возможные подрывы административных зданий на полуострове и создание подрывных групп, а также то, что он лично поддержал сожжение офиса «Единой России». «Нам говорили: «Вот зачем вы его сожгли? Надо было сделать по-другому». Но как по-другому? Когда на тебя нападали с автоматами, что ты будешь делать?» — спросил Сенцов. При этом «режиссер» тоже нагло врал прессе — в Крыму на него никто с автоматами не нападал.

Тем не менее на встречах с «политузниками» (кстати, это чисто украинский неологизм) высветилась четкая тенденция — все они сидели, в общем-то, по делу, а вовсе не за «неправильный переход улицы». Своим примером эти украинцы подтвердили, что в России сроки дают не за «неправильные убеждения», а за конкретные преступления: шпионаж, хранение оружия, подготовку терактов и т. д. На этом фоне особенно любопытно смотрелся Николай Карпюк, которого приговорили в РФ к 22,5 года колонии строгого режима за то, что в 1994–1995 годах он воевал в Чечне на стороне боевиков Дудаева и Басаева.

Карпюк на поверку оказался матерым националистом — по его словам, он выступал за «самостийную Украину» еще с начала 1990-х. Входил в актив националистов УНА-УНСО1 (организация запрещена в России), помогал организовывать тренировочные лагеря боевиков на Западной Украине. На вопрос о своем участии в чеченской войне он хитро ухмыльнулся и сообщил: «Да, на Кавказе я тогда бывал, но оружия в руки не брал никогда». В российскую тюрьму Карпюк попал самым анекдотичным образом.

По его словам, в марте 2014 года, уже после победы Майдана, он входил в руководство «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) и получил… приглашение на переговоры в Москву от окружения Владимира Путина. Недолго думая, он вместе с тремя соратниками сел в машину и отправился в столицу РФ. Правда, на границе выяснилось, что «приглашение» было ловкой провокацией российских спецслужб, Карпюка задержали прямо на границе и отправили в тюрьму. На вопрос, не показалось ли ему изначально странным «приглашение от Путина», «правосек» удивился: «А чего странного-то? К нам тогда и сенаторы из США приезжали, и министры из Европы. Поэтому внимание Москвы для нас было вполне естественным».

Особо пышную церемонию развели в Киеве вокруг встречи с журналистом-шпионом Романом Сущенко. Он был арестован в 2016 году в России по обвинению в шпионаже. Оказавшись в числе родственников высокопоставленных военных из РФ, он живо интересовался их делами, с их слов набрасывал от руки схемы полигонов, воинских частей и т. д. Позже, по данным ФСБ, эти данные оказывались в руках украинских спецслужб. В июне 2018-го Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Все время, пока Сущенко сидел, на фасаде здания его агентства «Укринформ» в самом центре Киева висели плакаты «Свободу Сущенко!» с его портретом. Перед пресс-конференцией освобожденный лично снял их со здания, а эту церемонию снимали десятки телекамер. В ходе общения с прессой Сущенко подтвердил: да, у него были родственники-военные в России, он много говорил с ними об их делах, но информацию никому не передавал. Журналисты, которых собралось больше сотни, сделали вид, что поверили коллеге на слово — мол, «это все российский поклеп, и шпионажа не было».

Одним из последних узников, решившихся на встречу с прессой, оказался Владимир Балух — украинский националист из Крыма, который в августе 2017-го был приговорен к 3,5 года колонии за незаконное хранение оружия. Встреча в Украинском доме была немноголюдной, а смысл монолога Балуха сводился к его злоключениям в СИЗО и тюрьме. Этот невзрачный украинец с ранней сединой рассказывал, что в тюрьме часто объявлял голодовки, ссорился с конвойными и тюремным начальством.

За это он подвергался избиениям, а также провел несколько месяцев в ШИЗО — штрафном изоляторе, «но не сломался». Присутствующие сочувственно качали головами, хотя ничего странного в рассказе Балуха, в общем-то, не было. В тюрьме он «беспределил», в ответ его «прессовали» тюремщики — это нормальная практика для всех тюрем мира.

После того, как волна радости от встречи «политузников» на Украине сошла на нет, большинство из них выпали из поля зрения СМИ. Те, кто по-прежнему попадает в сводки новостей, явно не испытывают излишней благодарности к президенту Зеленскому. Например, тот же Сущенко поначалу благодарил двух президентов — и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского. Якобы Порошенко «начал переговоры по его освобождению», а Зеленский их закончил. Однако впоследствии журналист-шпион примкнул к «Европейской солидарности», несколько раз остро критиковал политику, проводимую Зеленским, а 25 октября намерен баллотироваться на местных выборах от ЕС. По словам Сущенко, для него «большая честь быть частью политической силы почтенных патриотов».

Олег Сенцов, освобожденный Зеленским, тоже неоднократно его критиковал. Так, он сказал, что «стыдится президента» после инцидента в городе Золотое в Донбассе, когда тот поспорил с добровольцами, не дававшими отвести войска от линии соприкосновения. А после того, как Зеленский опубликовал пост с соболезнованиями семьям тех, кто погиб в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, Сенцов заявил: «Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения и в том, кто убил «Небесную сотню» и начал войну в Донбассе».

Не успокоился и хипстер-националист Кольченко. Месяц назад, в августе, он получил 40 часов исправительных работ по статье «Хулиганство» после акции протеста под посольством Белоруссии в Киеве. Вместе с другими националистами Кольченко забросал здание диппредставительства яйцами. Владимир Балух весь последний год активно выступал на митингах в поддержку Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и офисе генпрокурора. Он в первых рядах стоял на акциях «Нет капитуляции», направленных против установления мира в Донбассе. В этом году он, как и Сущенко, участвует в местных выборах от партии Порошенко «Евросолидарность». В соцсетях Балух постит картинки, где освободившего его Зеленского именуют «недоразумением», а сам он называет замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина «говном». Вчера, 8 сентября, украинец был сильно избит неизвестными в Киеве, открыто уголовное дело.

Пополнил ряды порошенковской оппозиции и бывший заключенный Павел Гриб, который был приговорен в РФ к шести годам колонии за «содействие терроризму». Уже по прилете на Украину он не подал руки президенту Зеленскому. «Не подал руки, потому что не посчитал нужным», — объяснил тогда гордый Гриб. Почти сразу после освобождения он стал активным участником «Движения сопротивления капитуляции», не пропустив ни одной акции протеста радикалов.

По мнению киевского политолога Владимира Фесенко, не стоит удивляться тому, что бывшие «политузники» оказались неблагодарными людьми.

«Многие на Украине сегодня удивлены, почему Сенцов, Балух и другие бывшие узники постоянно критикуют президента Зеленского. Политически этому абсолютно не стоит удивляться, потому что Сенцов и до того, как попал в российскую тюрьму, придерживался радикальных взглядов. Идеологически все эти люди ближе к Порошенко. Хотя, когда Петр Алексеевич был при власти, они по своим взглядам были даже большими радикалами, чем он сам. Сейчас Порошенко занимает такие же воинствующие патриотические позиции. Причем это скорее конъюнктура — ему так выгодно было на выборах и выгодно сейчас, когда он в оппозиции».

Эксперт уверен, что в украинской политике давно нет места эмоциям и сантиментам.

«Здесь работают законы политической психологии и идеологии. Если человек придерживается более радикальных взглядов, то он идет в более радикальные политические силы. А законы благодарности в политике не работают. Так, у Надежды Савченко не было никаких сантиментов в отношении Порошенко после ее освобождения. Несмотря и на звание героя, которое он ей дал. Конечно, хоть иногда, но нужно сказать слово благодарности, потому что Зеленский сыграл в этом освобождении огромную роль. Есть информация из разных источников, что Сенцова обменяли только благодаря Зеленскому. И из-за него Киев пожертвовал Цемахом — эта жертва вызвала огромную критику в стране. Теперь и сам Сенцов это критикует, видимо, игнорируя тот факт, что его освободили по этой причине. Поэтому нужно убирать иногда политику, а проявлять этику и нравственность. И то, что эти люди даже слова благодарности не сказали, конечно, не очень красиво», — говорит Фесенко.

Президент киевского «Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар считает, что при прошлогоднем обмене Киев не использовал возможность освободить узников из числа крымских татар.

«Когда речь шла об обмене «всех на всех», то возможность освобождения крымских «политузников» была связана с парижской встречей. Путину там удалось решить газовые вопросы, а Зеленский мог решить вопрос обмена «всех на всех», включая пленных в Донбассе и политических узников. Это была уникальная возможность совершить такой размен — при твердом подходе и позиции. Но здесь была допущена стратегическая ошибка: президент дал слабину и многие узники так и остались в тюрьмах, — заявил эксперт. — Потом Зеленский не раз говорил, что «продолжит заниматься вопросом освобождения крымских «политузников». Увы, грош цена этим заявлениям, потому что основной свой «обменный фонд» Украина уже отдала РФ. И сейчас вопрос в том, будет ли проявлена добрая воля с российской стороны. Но, думаю, ее не будет. Будет дальше продолжаться порционная игра: если хотите кого-то вернуть, вы должны пойти на определенные уступки. Тем более по Донбассу вопрос полностью не решен. В целом, по моим данным, те, кто был освобожден из российских тюрем за последний год, — это лишь третья часть всех, кто находится в списке узников».

1 Организация запрещена на территории РФ.