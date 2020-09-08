Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

50
0 Оставить комментарий

Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым моремМосква, 8 сентября. Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, о том, что военные самолеты стран НАТО регулярно совершают полеты вблизи границ РФ, ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.

При этом он обратил внимание, что если раньше полеты в основном совершали самолеты-разведчики, то в последнее время ситуация изменилась, и ВВС стран — участниц Альянса совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России.

Новости партнеров