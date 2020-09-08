Легендарный «ЗИЛ» возродят в виде полноприводного внедорожника

Москва, 8 сентября. Легендарный автомобиль «ЗИЛ» получит вторую жизнь в виде полноприводного внедорожника, который планируют собирать для рынка США. Новая модель получит название «Полковник», а за океаном он будет называться Colonel.

По предварительным данным, автомобиль будет собран для американского рынка. Всего за океан планируют отправить порядка 10 тысяч новых внедорожников. Основным предназначением модели станет ее эксплуатация для обеспечения служебных потребностей американских спецподразделений.

Отмечается, что практически все комплектующие для нового автомобиля будут поставляться американской компанией Jeep. Под капот нового внедорожника установят 6,4-литровый мотор, который будет работать в паре с механической коробкой переключения передач. Кроме того, что в салоне появится приборная панель, выполненная в стилистике модели ЗИЛ-131, а надписи на приборах будут выполнены на русском и английском языках.

По словам производителей, главной изюминкой их творения станет многозадачность. Это позволит эффективно использовать авто для выполнения всевозможных целей и задач в военной сфере.