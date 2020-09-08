Звезда «Уральских пельменей» вынужден подрабатывать электриком

Екатеринбург, 8 сентября. Пандемия коронавируса привела к тому, что многие знаменитости в России остались без работы: нет концертов и корпоративов. Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков по причине финансовых трудностей был вынужден сменить профиль.

Юморист опубликовал в Instagram видео, рассказав о сложностях с работой. Ему пришлось устроиться на подработку, вспомнив полученные в юности знания.

«Работы нету полгода, приходится подрабатывать электриком. Электромонтер третьего разряда! Приходится вспоминать учебу в УПК. Всем хорошего настроения, друзья!» — сказал участник шоу.

Подписчики знаменитости поддержали Рожкова, который не стал сидеть без денег, а пошел работать руками.

«Вы молодчага, мужик на все руки, это не зазорно», — прокомментировал пользователь Instagram.

«Андрюха, ты молодец! Нефиг ныть, работать надо! Уважуха, братуха!» — поддержал поклонник юмориста.