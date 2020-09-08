Эксперт назвал главную причину страха США перед ракетным поездом «Баргузин»

Скрытность — важнейшее качество создаваемого в России ракетного поезда «Баргузин», считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее китайский интернет-портал Sina сообщил, что проект российского боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» способен нагнать страх на американских военных, хотя по своему внешнему виду он совершенно не будет отличаться от обычного товарного железнодорожного состава.

Отметим, разработку проекта «Баргузин» приостановили в 2017 году, однако сейчас, как пишет китайское издание, было принято решение возобновить работы. Предполагается, что «Баргузин» мало чем будет отличаться от обыкновенных товарных составов, что положительно скажется на возможностях по скрытной переброске БЖРК. Таким образом, он сможет осуществить внезапный ракетный запуск из любой точки разветвленной сети российских железных дорог.

«С учетом того, что Россия обладает самой большой в мире площадью территории и развитой сетью железных дорог, наличие у нее на вооружении БЖРК «Баргузин» должно вызывать серьезное беспокойство у Соединенных Штатов», — сообщает издание.

Комментируя сообщение Sina, директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью ФАН заявил, что из-за заключенных ранее соглашений с США России в свое время пришлось отказаться от производства БЖРК «Молодец». Теперь же к работам по ракетным поездам было решено вернуться.

«Скрытность — это одно из самых важных качеств стратегических ядерных, и она дает надежду на то, что на нас никто не покусится. То есть как ни планируй, перехватить мобильные ядерные ракетные комплексы — очень сложная задача, и БЖРК «Баргузин» в этом направлении — очень хорошее решение. Хотя нельзя не отметить определенные технические моменты, которые могут позволить противникам РФ опознавать такие комплексы. По некоторой информации, американские спутники пытаются научить отличать обычные вагоны от вагонов с ядерными ракетами. Возможно, это происходит по какому-то излучению», — говорит эксперт.

Кроме того, нельзя не рассказать и об имеющихся ограничениях по качеству железной дороги, которая будет использоваться для движения ядерного состава. Из-за большого веса пусковой установки и самих ракет БЖРК потребуется укрепленное железнодорожное полотно.

«В любом случае то, что мы разрабатываем разнообразные виды ядерных вооружений и разные носители к ним, идет в зачет, и это отмечают американские аналитики. Они говорят о том, что у России разнообразные ядерные вооружения, поэтому придумать единую концепцию, позволяющую их нейтрализовать, невозможно. Так что «Баргузин» обеспечит дополнительную безопасность России, и американцам следует его очень бояться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, «Баргузин» состоит из трех комплексов межконтинентальных баллистических ракет, узла связи и командного пункта. Система может быть готова к бою в течение нескольких минут. Такой ракетный комплекс, в отличие от аналогов, передвигающихся на автомобильном шасси, обладает гораздо большей грузоподъемностью, то есть способен нести больше ракет.