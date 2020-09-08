Россияне заподозрили Корчевникова в романе с незрячей девушкой

Москва, 8 сентября. Известный российский телеведущий Борис Корчевников привлек внимание общественности, выложив в социальные сети нежный снимок с незрячей журналисткой Региной Парпиевой. Некоторые фанаты предположили, что коллег связывает нечто большее, чем сотрудничество.

На опубликованном снимке запечатлены звезды православного телевидения, стоящие в весьма трогательной позе. Корчевников положил руку слепой девушки себе на грудь, и, судя по всему, что-то ей объясняет. Судя по имеющейся информации, коллег сфотографировали в первый съемочный день ведущей. На данный момент Парпиева уже шесть месяцев ведет проект «Белые ночи».

В Сети сразу же начали расходиться слухи о том, что Корчевников испытывает чувства к молодой коллеге. Разница в возрасте между звездами достаточно значительна — Корчевников старше Парпиевой примерно на двадцать лет. Однако этот факт не помешал комментатором выстроить романтические версии.

«Как он на нее смотрит», «Подумала, что это невеста», — неоднозначно отреагировали некоторые фанаты.

Другие поклонники телеведущего напротив, решили, что СМИ раздувают из мухи слона. Всполошившихся подписчиков призвали перестать «женить» знаменитость и заняться своей собственной жизнью. Обратили внимание также на тот факт, что Парпиева «еще ребенок».

На данный момент юная звезда экрана также весьма известна. Дело в том, что несколько лет назад слепая девушка взяла интервью у Владимира Путина. Парпиева утратила зрение в результате развития генетического заболевания, однако продолжила идти к мечте.

Стоит сказать, что с весьма схожей проблемой столкнулся и Корчевников. Судя по последним сообщениям СМИ, телеведущий резко теряет слух из-за операции на головном мозгу. Как сообщалось ранее, зрители заметили новые симптомы у Корчевникова на фоне слухов о болезни.