Шнуров написал стих о Ефремове и вреде алкоголя

Москва, 8 сентября. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров творчески отреагировал на вынесение приговора актеру Михаилу Ефремову. Стих, посвященный разгульному и пагубному образу жизни виновника и 8-летнему сроку заключения, певец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Артистом» там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей!» — говорится в стихотворении.

Кроме того, в творении Шнурова есть и еще один смысл: люди уже не ждут от него ролей на экране.

На комментарии к стиху обратил внимание один из пользователей. Он подчеркнул, что сожалеть надо не по поводу Ефремова. Ведь именно он сел пьяным за руль, что повлекло гибель человека.

«Ефремов, пьяный за рулем, он уже преступник! А если бы пьяный водитель убил вашу мать или отца, сестру или брата, ребенка вашего, вам бы тоже было жалко пьяного водителя?» — обратился пользователь к общественности.

Напомним, что пьяный актер 8 июня сел за руль джипа. Во время движения он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, протаранив грузовик. Водитель фургона умер.

За совершенное преступление актер приговорен к восьми годам лишения свободы.