Пользователи WhatsApp нашли «текстовую бомбу» для поломки приложения

Москва, 8 сентября. Пользователи мессенджера WhatsApp обнаружили необычную уязвимость приложения. Набор символов выводит из строя мессенджер.

«Текстовая бомба» ломает приложение WhatsApp на iOS и Android. Опасное сообщение состоит из бессмысленного набора символов. Если ввести символы в определенном порядке, то приложение вылетает из памяти. При повторном запуске приложение натыкается на тот же набор символов и снова вылетает.

По словам специалистов, защититься от этой проблемы невозможно. При этом «текстовая бомба» может прийти как от друзей, так и от незнакомых пользователей.

Ранее в Роскачестве рассказали о новых схемах мошенничества в мессенджере WhatsApp. В ведомстве отметили, что абсолютное большинство случаев мошенничества в WhatsApp связано с социальной инженерией. Злоумышленники с помощью текста побуждают пользователя загрузить файл или перейти по ссылке. Если пользователя просят предоставить личную информацию, например, номер счета, банковской карты, дату рождения или пароли — это ловушка.