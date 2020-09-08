В УФСИН рассказали, что будет с Ефремовым в СИЗО

Москва, 8 сентября. Осужденного на восемь лет лишения свободы Михаила Ефремова поместят на карантин в следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Как сообщалось ранее, сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о смертельной аварии в центре Москвы 8 июня. Ефремов был признан виновным в совершении ДТП, которое повлекло смерть курьера Сергея Захарова, и приговорен к 8 годам колонии общего режима. Пашаев намерен обжаловать приговор.

Ранее бывший криминальный авторитет Михаил Орский заявил, что в колонии Ефремова, скорее всего, посадят с «первоходами-ботаниками», но ему нужно быть готовым к «сюрпризам». В связи с этим он посоветовал артисту «не кичиться своей известностью и избранностью» и уважать сокамерников. Во-вторых, он предупредил о возможных провокациях со стороны сотрудников ИК, «которым будет по кайфу с ним (Ефремовым) забухать».

«Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок — это шанс «отсохнуть» от водки и стать человеком», — подчеркнул Орский.

Он также порекомендовал актеру бросить курить, не пропускать прогулки и соблюдать личную гигиену.