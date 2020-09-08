Эксперты рассказали, зачем Польша давит на Берлин из-за СП-2

Если Германия капитулирует в вопросе «Северного потока — 2», вместе с газопроводом на дне Балтийского моря будут похоронены политическое будущее Европы и ее экономическая конкурентоспособность, основа которой — доступная российская энергия. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Давление на Германию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Берлина должно быть очевидным решение выйти из проекта «Северный поток — 2» который, по его мнению, является политическим и дестабилизирующим для Восточной Европы

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект «Северный поток — 2».

Моравецкий при этом признал, что Польша давит на Берлин, чтобы та остановила строительство «Северного потока — 2».

В понедельник, 24 августа, немецкая клиника «Шарите», в которую был доставлен Навальный из Омска, распространила заявление, что он якобы был отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы». При этом омский Минздрав сообщил, что исследования у Навального на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, показали отрицательный результат. В среду правительство Германии со ссылкой на своих военных медиков выступило с утверждением, что Навальный якобы был отравлен боевым ядом из группы «Новичок».

«Сказываются травмы прошлого»

Политолог Андрей Иванов считает, что заявление премьер-министра Польши похоже на желание выдать желаемое за действительное. Особо комично звучат его слова про то, что Польша будет оказывать давление на Германию.

«На самом деле, уж кто-кто, а голос Польши точно никак не учитывается при реализации «Северного потока — 2» и вообще при определении европейской политики. К сожалению, вокруг выгодного всем экономического проекта давно развернулась нешуточная политическая борьба. Но надо понимать, что сейчас Германия пытается манипулировать ситуацией в своих интересах. Но Германия — самостоятельный игрок, претендующий на роль гегемона в Евросоюзе. Польша, что бы она ни говорила, никак повлиять на судьбу газопровода не может в принципе», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что «наглое поведение» Германии — это ее собственный выбор. Никакая Польша не может оказывать давления ни на кого. Просто в традиции польской политики — предъявлять всем претензии. В какой-то степени поведение польских политиков похоже на поведение политиков украинских.

«Пустые разговоры, публичные обиды, обвинения, завышенные требования. К этому еще прибавляется безграничное чувство собственного величия. Есть еще один фактор. Видимо, сказываются травмы прошлого. Ведь в истории всегда было, что когда Германия и Россия договаривались, то Польша просто исчезала с карты. И вот польские политики живут в каком-то собственном подсознательном страхе, и от страха, в состоянии политических галлюцинаций, им начинает казаться, что Варшава может оказывать давление на Москву и Берлин. Что касается самого заявления ФРГ по поводу «Северного потока — 2», то мы видим сверхангажированность», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт обратил внимание, что в Берлине особо и не скрывают, что используют проект в политических целях. По большому счету, Германии нет никакого дела ни до Навального, ни до российской оппозиции. Нет другой страны в Европе как Германия, где права человека нарушались бы таким явным образом.

«Берлин критикует всех в мире за нарушение прав человека, от Азербайджана до Венесуэллы и от России до Китая. При этом у самих немцев с этим дела обстоят очень плохо. Карательная психиатрия, внесудебные расправы, дискриминация по национальному происхождению — это реальность, в которой сегодня живет Германия. Это наши российские либералы буквально истекают слюной, надеясь на поддержку «демократического Берлина», но на самом деле немецкие политики — это очень циничные и прагматичные люди», — рассказал Андрей Иванов.

Эксперт уверен, что из всей этой истории Россия должна сделать соответствующие выводы. Проект «Северный поток — 2» строился по большей части за российские деньги. РФ оплачивала строительство газопровода, чтобы у Европы и Германии в частности был дешевый газ. И вот это в ФРГ восприняли как слабость.

«Ведь то, что почти бесплатно, не ценится. России надо думать, прежде всего, о собственной выгоде, а не о попытке понравиться каким-то там «партнерам» за рубежом», — заключил Андрей Иванов.

«Американская моська»

Политолог Максим Жаров считает, что Германия не может «выйти» из «Северного потока — 2». Во-первых, потому что немецкие компании уже вложили в этот проект свои деньги. И они не уйдут из него, не компенсировав каким-то образом свои затраты. Очевидно, что не Польша в состоянии компенсировать немцам эти убытки.

«Во-вторых, Германия является входным хабом «Северного потока — 2» в Европу, и она не может использовать уже построенную в рамках этого проекта газо-транспортную инфраструктуру в каком-то другом проекте. Поэтому «очевидное» заявление польского премьера Моравецкого в адрес Германии является чисто риторическим жестом. Польша делает этот жест для того, чтобы в очередной раз доказать США, кто именно в Евросоюзе является главной американской «моськой», — пояснил Максим Жаров.

Германия не пойдет на капитуляцию

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь обратил внимание, что нынешняя ситуация была вполне предсказуемой. Было ясно, что противники строительства «Северного потока — 2» настроены всерьез и готовы на любую провокацию, чтобы вбить клин между партнерами по проекту.

«Все отыгрывают свои роли. Навальный — жертва, польский МИД кричит «Караул!», а официальный Берлин стремится пройти между Сциллой и Харибдой — участвует в спектакле, требует расследования, но одновременно подчеркивает, что экономические интересы, связанные с новым газопроводом, — тема отдельная. Наступает момент истины. Разумеется, следуя польской и вашингтонской истерике, волне в СМИ и заявлениям собственных политиков, немецкое руководство не может не занять осуждающую позу», — добавил эксперт.

Но, считает политолог, променять будущее континентального энергетического хаба на рядовую роль в антироссийском фарсе означает полную капитуляцию и сдачу национальных интересов. Европейское доминирование — ценный приз.

«Было наивно рассчитывать, что он достанется без борьбы — немецкое руководство должно эту борьбу выдержать. Если же истерика возымеет действие, вместе с газопроводом на дне Балтийского моря будут похоронены политическое будущее Европы и ее экономическая конкурентоспособность, основа которой — доступная российская энергия. Что ж, остается смотреть, по какому пути будут развиваться события», — заключил Юрий Голубь.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.