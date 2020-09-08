Сын Фирсова обнародовал последнее сообщение из переписки с Легкоступовой

Москва, 8 сентября. Сын Юрия Фирсова Даниил рассказал о событиях, которые предшествовали трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой.

По его словам, в период эпидемии коронавируса он с отцом перегонял яхту из Турции в Сочи. При этом в Сочи Фирсов встретился с Легкоступовой. Даниил отметил, что супруги светились от счастья. После возвращения из Сочи Фирсов и Легкоступова ушли в запой.

Сын Фирсова предупреждал Валентину о том, что у отца есть серьезные проблемы с алкоголем, так как она начала перенимать его пагубную привычку. По словам Даниила, когда Фирсов и Легкоступова находились в запое, он связывался с Валентиной и просил ее запретить отцу употреблять спиртное.

«Ему нельзя пить, он может умереть. Я слышу, что ему уже очень плохо. Вызывайте врача. Ему нужны капельницы», — предоставил Даниил текст SMS-сообщений, которые он посылал Валентине.

Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, когда упала в ванной, а затем два дня находилась дома, после чего почувствовала себя плохо и была доставлен в больницу.

Дочь певицы Анетта Бриль опровергла заявление Фирсова, отметив, что именно она доставила Легкоступову и ее супруга в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.