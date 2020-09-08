Жене Ефремова стало плохо во время вынесения приговора

Москва, 8 сентября. Супруга актера Михаила Ефремова — Софья Кругликова — присутствовала на оглашении приговора актеру. Когда судья зачитала вердикт, ее самочувствие ухудшилось, она даже прикрыла глаза.

Несмотря на то, что она была в маске, ее побледневшее в тот момент лицо было хорошо заметным. Кроме того, слушая приговор, она нервно стучала пальцами по столу.

Напомним, что актер 8 июня сел пьяным за руль джипа и устроил аварию, в результате которой погиб водитель другого автомобиля.

Суд приговорил знаменитость к 8 годам лишения свободы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего водителя.