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Межевич объяснил, как должны договариваться Лукашенко и оппозиция

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Межевич объяснил, как должны договариваться Лукашенко и оппозиция

Белоруссия не должна пасть жертвой очередной революции — это ввергнет ее в пучину страстей, сравнимых только с тем, что испытала на своей шкуре Украина. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на обращение главы ПАСЕ Хендрика Дамса к властям Белоруссии. В нем он призвал прекратить задерживать участников несанкционированных акций протеста и диагностировал у Республики Беларусь «тяжелый кризис в сфере прав человека».

«С точки зрения формата Парламентской ассамблеи Совета Европы ее руководитель действительно имеет право выражать озабоченность состоянием прав человека в той или иной европейской стране — так что с формальной точки зрения он может делать замечания Минску, — заявил Межевич. — Однако если мы обратимся к реальному положению дел в Белоруссии, то увидим, что с Дамсом и его оценкой согласиться нельзя».

Политолог заметил, что задержания, которым подвергаются люди на митингах в Республике Беларусь, происходят в рамках «того правового поля, которое законодательство страны предусматривает в данных случаях». Законодательство это, добавил эксперт, практически ни в чем принципиально не отличается в аналогичных аспектах от законодательств Германии, Польши, а также других стран, где недавно проходили массовые демонстрации.

«Практически везде полиция применяла специальные средства для наведения порядка, — напомнил собеседник ФАН. — И это неудивительно, ведь несанкционированное мероприятие, угрожающее жизни, здоровью или общественному порядку является поводом для вмешательства правоохранительных органов. Другой вопрос, что данное вмешательство должно быть адекватным».

Межевич объяснил, почему революция не поможет белорусам

Межевич подчеркнул, что в Белоруссии есть примеры пострадавших со стороны как протестующих, так и полицейских, поэтому, с его точки зрения, главе ПАСЕ следовало бы говорить об «общем прекращении насилия».

«В то же время какие-то блогеры, базирующиеся в Варшаве, распространяют среди белорусской молодежи призывы вооружаться и изготовлять технические средства для нападения на хранителей правопорядка. Хотелось бы узнать, в курсе об этом Хендрик Дамс или нет? — спросил политолог. — Думаю, что в курсе, но по тем или иным причинам он умалчивает об этом в своем заявлении».

Эксперт также прокомментировал слова главы ПАСЕ о грядущей «революции» в Белоруссии, которая случится, если в республике не произойдут «перемены».

«Любая революция предполагает, что в обществе сформировался запрос на лучшую жизнь, — отметил собеседник ФАН. — Но в результате всегда получается только хуже. Помните поговорку «Хотели, как лучше, а получилось как всегда» (крылатая фраза премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. — Прим. ФАН)? В этом вся суть революций.

Другое дело — эволюционный путь развития страны, когда оппозиция и власть договариваются друг с другом, образовывают широкий круглый стол, договариваются о сокращении полномочий президента, о повышении роли политических партий и местного самоуправления. Вот таким путем и должна пойти Белоруссия».

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