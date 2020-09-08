Межевич объяснил, как должны договариваться Лукашенко и оппозиция

Белоруссия не должна пасть жертвой очередной революции — это ввергнет ее в пучину страстей, сравнимых только с тем, что испытала на своей шкуре Украина. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на обращение главы ПАСЕ Хендрика Дамса к властям Белоруссии. В нем он призвал прекратить задерживать участников несанкционированных акций протеста и диагностировал у Республики Беларусь «тяжелый кризис в сфере прав человека».

«С точки зрения формата Парламентской ассамблеи Совета Европы ее руководитель действительно имеет право выражать озабоченность состоянием прав человека в той или иной европейской стране — так что с формальной точки зрения он может делать замечания Минску, — заявил Межевич. — Однако если мы обратимся к реальному положению дел в Белоруссии, то увидим, что с Дамсом и его оценкой согласиться нельзя».

Политолог заметил, что задержания, которым подвергаются люди на митингах в Республике Беларусь, происходят в рамках «того правового поля, которое законодательство страны предусматривает в данных случаях». Законодательство это, добавил эксперт, практически ни в чем принципиально не отличается в аналогичных аспектах от законодательств Германии, Польши, а также других стран, где недавно проходили массовые демонстрации.

«Практически везде полиция применяла специальные средства для наведения порядка, — напомнил собеседник ФАН. — И это неудивительно, ведь несанкционированное мероприятие, угрожающее жизни, здоровью или общественному порядку является поводом для вмешательства правоохранительных органов. Другой вопрос, что данное вмешательство должно быть адекватным».

Межевич подчеркнул, что в Белоруссии есть примеры пострадавших со стороны как протестующих, так и полицейских, поэтому, с его точки зрения, главе ПАСЕ следовало бы говорить об «общем прекращении насилия».

«В то же время какие-то блогеры, базирующиеся в Варшаве, распространяют среди белорусской молодежи призывы вооружаться и изготовлять технические средства для нападения на хранителей правопорядка. Хотелось бы узнать, в курсе об этом Хендрик Дамс или нет? — спросил политолог. — Думаю, что в курсе, но по тем или иным причинам он умалчивает об этом в своем заявлении».

Эксперт также прокомментировал слова главы ПАСЕ о грядущей «революции» в Белоруссии, которая случится, если в республике не произойдут «перемены».