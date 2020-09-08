Шойгу рассказал о рекордах сборной РФ на Армейских международных играх

Москва, 8 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе Армейских международных игр российская сборная установила почти три десятка рекордов.

В общей сложности на соревнованиях было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат сборной РФ.

«Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. <…> Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона», — сказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что такая форма сотрудничества является перспективной. А пятерку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

«Продолжим ее развивать», — указал он.

Сергей Шойгу ранее отметил, что российские военные инструкторы помогают командам отдельных стран готовиться к соревнованиям в рамках Армейских международных игр.

Напомним, Армейские международные игры завершились накануне. Соревнования прошли в пяти странах. В них приняли участие команды из 32 стран.

По словам Шойгу, стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября. По его словам, что в них примет участие контингент девяти иностранных государств.