Вячеслав Лысаков: Общество ждало справедливого приговора Ефремову

Пресненский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре столицы. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества.

Я предполагал, что ему дадут не меньше десяти лет, но приговор Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека — тоже адекватное наказание.

Суд также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Когда суд над артистом только начался, была надежда на то, что он подтвердит сложившуюся практику наказаний для тех, кто убил человека, сев за руль пьяным.

Кадры ДТП с участием пьяного в стельку артиста, последние годы изображавшего из себя востребованный образ творческого оппозиционера, смело клеймящего ненавистный режим, увидели миллионы телезрителей. Затем мы наблюдали то ли раскаяние, то ли привычную для него игру на камеру.

Телевидение радостно подхватило горячую тему, ненадолго оставив натужно выдумываемые ситуации с уже до тошноты надоевшей десяткой одних и тех же лиц, бегающих с канала на канал.

Совершенно очевидно, что суду надо было поставить точку в этом понятном уголовном деле, потому что многоточие, которое мы ежедневно наблюдали, уже перешло все мыслимые и немыслимые границы. Казалось бы, все, еще день-два — и закон восторжествует на примере публичного человека, откровенно зависимого от алкоголя и, как оказалось, от наркотиков, а общество еще раз убедится в том, что автомобиль — источник повышенной опасности. И за рулем этой пары тонн смертельного железа пьяному не место.

Нужно понимать, что любой водитель не застрахован от попадания в подобную ситуацию из-за технической поломки машины или, например, гололедицы. Раньше, в советское время, была такая пословица: за спиной водителя стоит прокурор.

Но это касается ситуации, когда человек трезв, а если мы говорим про другую сторону медали, когда водитель пьян…

У нас только около 8% причин ДТП — это пьяные водители. Не половина, не две трети автолюбителей, а 7-8%, которые так преступно себя ведут.

Напомню, в прошлом году Госдума ужесточила наказание за «пьяное ДТП». В соответствии с законом, гражданам, совершившим в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП с жертвами, грозит до 15 лет лишения свободы. А еще раньше было ужесточено наказание за повторное вождение в нетрезвом виде.

Резюмируя, могу сказать, что приговор справедливый, общество его ждало. Это адекватный срок за то преступление, которое совершил пьяный до невменяемости человек. Добавлю только, что было бы полезно провести доследственную проверку обстоятельств, при которых Ефремов не так давно поменял права на новые. Поскольку, будучи хроническим алкоголиком, он не имел права получить медицинскую справку, разрешающую обмен водительского удостоверения.