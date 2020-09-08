Инсайдер рассекретил преемника iPhone XR

Москва, 8 сентября. Корпорация Apple выпустит новый смартфон, который станет преемником хита продаж iPhone XR. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сетевой инсайдер под ником Komiya.

Блогер рассекретил, какая линейка смартфонов будет представлена в официальном магазине Apple в последнем квартале 2020 года, а также в первые три месяца 2021 года. По словам инсайдера, в этот список войдут iPhone SE и XR, iPhone 11, а также новые модели iPhone 12 и 12 Pro.

Во втором квартале следующего года этот перечень будет скорректирован. По данным Komiya, iPhone XR производиться больше не будет, соответственно, смартфон снимут с продажи. На смену ему придет новый гаджет iPhone 12s.

Инсайдер считает, что Apple покажет новинку в первой четверти 2021 года. По мнению блогера, iPhone 12s будет рассчитан на широкий круг пользователей. При этом Komiya ничего не рассказал об устройствах iPhone 12 и 12 Pro, презентация которых должна состояться этой осенью.

Ранее в Сеть попали технические характеристики нового iPhone 12 Pro Max. Предполагается, что новинка будет держать заряд на два часа дольше, чем предыдущая модель.

Также инсайдер Komiya уже рассказал, сколько будет стоить новый смартфон от Apple. В зависимости от комплектации и объема памяти стоимость iPhone 12 составит от 700 до 1400 долларов.