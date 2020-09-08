Сын Фирсова раскрыл переписку с Легкоступовой

Москва, 8 сентября. После смерти российской певицы Валентины Легкоступовой ее дети неоднократно комментировали взаимоотношения артистки с ее супругом Юрием Фирсовым. Недавно с журналистами решил пообщаться сын яхтсмена Даниил и раскрыл свою переписку с Легкоступовой.

Дети Легкоступовой неоднократно заявляли, что за некоторое время до трагедии супруг певицы вел себя достаточно подозрительно. Дочь артистки Аннета говорила об угрозах, поступавших со стороны яхтсмена, а Матвею якобы довелось даже подраться с мужем матери. Подозрения возникли также из-за того, что Легкоступова ранее не имела пристрастия к алкоголю, но после свадьбы с новым избранником знаменитость ушла в запой.

По словам наследника Фирсова, он прекрасно знал о том, что отец любит выпить, но он пытался оградить отца от алкоголя. Даниил раскрыл переписку с Легкоступовой, в которой пытался предупредить женщину. Однако певица не пошла на контакт с сыном мужа.

«Ему нельзя пить, он может умереть. Я слышу, что ему уже очень плохо. Вызывайте врача. Ему нужны капельницы», – написал наследник яхтсмена.

Также, по словам Даниила Фирсова, отец обожал новую жену, несмотря на заявления ее отпрысков. Однако дети Легкоступовой не собираются менять отношение к яхтсмену. Как заявляла Аннета, на данный момент поступающими от мужа певицы угрозами занимается Следственный комитет РФ, поэтому она не вправе рассказывать о подробностях общения с вдовцом.

Фирсов-младший также рассказал, кто мог стать причиной нервных срывов певицы, приведших к роковому запою. В эфире передачи «Прямой эфир» он объяснил, что именно наследники певицы дали ей множество поводов для стресса.