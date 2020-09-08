Аналитики рассказали о новой стратегии РФ по «отпугиванию» самолетов США

Москва, 8 сентября. Аналитики китайского издания Sohu допускают, что оборонная стратегия РФ может измениться с целью «отпугивания» военных США от своих границ.

Поводом для такого мнения стала возросшая активность американских и натовских разведывательных самолетов. Пентагон пытается получить данные, касающиеся сил ПВО, чтобы спланировать проведение гипотетических атак. Российским истребителям, как подчеркивал министр обороны Сергей Шойгу, теперь приходится чаще вылетать на перехват «непрошенных гостей».

Эксперты обратили внимание, что в последнее время к российским границам стали все чаще подлетать стратегические бомбардировщики. Это может подтверждать факт планирования маршрутов для нанесения ударов с воздуха.

Недавно недалеко от Крыма были замечены сразу три стратегических бомбардировщика B-52. Китайские аналитики сочли это «объявлением войны против РФ». По их мнению, с такого расстояния самолеты могли, в теории, спокойно запустить ракеты для нанесения удара по российской территории.

Изменение в оборонительной стратегии России китайцы видят в том, что вместо предупреждений с воздушными перехватами «в дело» могут пустить системы ПВО, которые развернуты в Арктике, Калининграде и Крыму. Аналитики не исключают, что пуска ракеты может быть достаточно, чтобы в США и НАТО осознали, что делать у российских границ и им нечего.