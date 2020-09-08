Берлин, 8 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на постоянное давление со стороны США и ряда европейских политиков, пока не определилась с будущим проекта «Северный поток — 2».

Меркель подчеркнула, что решение в отношении газопровода не будет сугубо «немецким». Вердикт будет отражать волю всей Европы.

Напомним, что ранее абсурдность возможных санкций в отношении проекта отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что полностью коммерческий проект никак не связан с политикой.