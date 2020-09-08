Дочь Ефремова отреагировала на приговор отцу

Москва, 8 сентября. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала судебный приговор, вынесенный отцу по делу о смертельном ДТП.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд лишил Ефремова водительских прав на три года. При этом сторона обвинения просила у суда 11 лет лишения свободы. Время, которое актер провел под домашним арестом будет учтено в наказание. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца. Дочь Ефремова отметила, что предполагала подобный исход судебного разбирательства, а также выразила уверенность, что теперь она обязана стать литератором или рок-музыкантом.

«Будет очень странно, если с такими родителями я не стану писателем или рок-музыкантом», — написала Анна Мария в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником ДТП в центре столицы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.