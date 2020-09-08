Нежное совместное фото Корчевникова и Парпиевой расстрогало поклонников

Москва, 8 сентября. Российский телеведущий Борис Корчевников часто говорил о том, что уже не раз пытался найти любимую женщину и построить свою семью. С годами журналист лишь разочаровывался и убеждался в собственном бессилии. Однажды он признался, что потерял надежду обрести счастье. Однако недавно мужчина опубликовал нежное фото, которое заставило поклонников поверить, что он еще обретет свое счастье.

Стоит отметить, что каждая совместная фотография Бориса с какими-нибудь женщинами, а также его публичные появления с особами прекрасного пола вызывают небывалый ажиотаж среди его фанатов.

Совсем недавно Корчевников опубликовал в своем Instagram очередное интригующее фото, которое вызвало бурное обсуждение среди его поклонников. На снимке он запечатлен со своей коллегой Региной Парпиевой. Девушка устроилась на телеканал «Спас», главным редактором которого является Борис, шесть месяцев назад.

Парпиева является незрячей, она ведет программу «Белые ночи». На фотографии видно, как Корчевников нежно прижимает руку Регины к своей груди и что-то ей говорит. Этот снимок очень растрогал поклонников Корчевникова. Некоторые даже предположили, что их связывают не только рабочие отношения.

Ранее телеведущий Борис Корчевников поделился со своими подписчиками в Instagram архивным снимком своей матери Ирины Леонидовны в молодости. По их мнению, Борис очень похож на мать.