Свидетелей со стороны защиты Ефремова могут привлечь за лживые показания

Москва, 8 сентября. Свидетели защиты Михаила Ефремова могут стать фигурантами уголовного дела, если они давали ложные показания, сообщил источник РИА Новости.

По его словам, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то за дачу заведомо ложных показаний может быть возбуждено уголовное дело. При этом в приговоре по делу такие факты выделяются в отдельную часть.

Как сообщалось, ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года. Адвокат актера Пашаев заявил, что обжалует приговор.

Напомним, сегодня в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова назвала спорными показания свидетеля со стороны защиты Александра Кобца, который утверждал, что за рулем автомобиля находился кто-то другой. По словам судьи, утверждения Кобца полностью опровергаются материалами дела и показаниями других свидетелей.

Кобец утверждал, что вместе с другом Гаевым находился на месте аварии пару минут, но на видеозаписи при этом себя найти не смог. Показаниям Гаева суд также не доверяет. Он не смог узнать на видеозаписях Кобца и вспомнить, во что его друг был одет в тот вечер.

Суд также скептически отнесся к утверждениям свидетеля защиты Тевана Бадасяна, который уверял, что Ефремов был в машине не один.