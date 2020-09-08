Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой

Москва, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правильным задержание члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая пыталась выехать на Украину. Об этом в программе «60 минут» сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, принимавший участие в большом интервью Лукашенко с российскими журналистами.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — рассказал Рожков.

Ранее белорусское издание Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщило, что утром 7 сентября Колесникову якобы задержали в Минске. Через день стало известно, что Колесникова и еще два члена КС пытались сбежать на Украину, однако женщину задержали на пропускном пункте, напоминает НСН.