Швейцарский франк признан самой надежной валютой для сбережений

Москва, 8 сентября. Швейцарский франк является лучшей валютой для сбережения денежных средств. Об этом заявил эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, в ближайшее время швейцарский франк не обесценится даже в случае жестких экономических потрясений. С начала 2020 года швейцарский франк укрепился на 7% по отношению к доллару.

«Спрос на эту валюту традиционно растет при эскалации торговых конфликтов», — отмечает эксперт.

Он также добавил, что другие европейские валюты могут столкнуться с проблемами, так как ожидается резкое снижение их котировок. Причинами негативных тенденций являются рост геополитических рисков, торговые войны, а также угроза второй волны эпидемии коронавируса, передает Радио Sputnik.

Кроме того, вполне оправданными могут быть вложения в золото и ценные бумаги золотодобывающих компаний, так как с начала года стоимость драгоценного металла увеличилась на 25%. При этом акции российских золотодобывающих компаний выросли в два раза.

Ранее стало известно, что россияне стали массово отказываться от депозитов в банках. По словам председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2020 году зафиксирован рекордный уход вкладчиков в другие финансовые инструменты. Причиной данной тенденции является тот факт, что физическим лицам становится невыгодно работать с банками.